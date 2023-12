Das wilde Schneetreiben der vergangenen Tage ging auch an den Hartbergern nicht spurlos vorüber. Das geplante Duell mit der Klagenfurter Austria wurde am Samstagnachmittag nach erneuter Platzbegehung abgesagt, heute (19 Uhr) folgt der nächste Versuch. Die optimale Vorbereitung ist das logischerweise nicht, wie Trainer Markus Schopp erklärt. „Wir haben ja bis 15 Uhr zugewartet, ob das Spiel stattfindet, da gab es keine Aktivierung oder irgendwas. Dann sind wir spät heimgekommen und haben nicht mehr trainiert.“

Auch das geplante Abschlusstraining am Sonntag war kein Selbstläufer. Die Plätze in der Oststeiermark waren schneebedeckt, der Kunstrasenplatz ebenso. Somit griff das blau-weiße Trainerteam kurzerhand selbst zur Schneeschaufel. „Wir haben zu zwölft, also das gesamte Trainerteam, geschaufelt und zumindest einen Teil des Platzes geräumt. Optimal ist das natürlich nicht“, sagte Schopp, der selbst Hand anlegte. Durch die unkonventionelle Räumaktion war das Training aber noch nicht gesichert. „Wir mussten schauen, ob kein zu großes Verletzungsrisiko besteht. Das ist natürlich alles ärgerlich“, meinte Schopp dazu.

Am Abend wurde dann doch noch eine Einheit absolviert, ehe es am Montag mit dem Bus in die Kärntner Landeshauptstadt geht. Gegen den Tabellennachbarn geht es um wichtige Punkte im Kampf um die Meistergruppe. Bisher konnten die Hartberger in der Bundesliga noch die gegen Austria Klagenfurt gewinnen.