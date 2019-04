Facebook

© APA/ERWIN SCHERIAU

Die Leidensfähigkeit der schwarz-weißen Anhängerschaft wird in dieser Saison über die Maßen strapaziert. Die Vorstellungen der Grazer gleichen der Flugbahn eines Gummiballs. Unberechenbar. Man kann nicht erahnen, in welche Richtung oder wie hoch er springt. Auch bei Sturm sind die Leistungen seit geraumer Zeit unvorhersehbar. Es fehlt jegliche Konstanz in den Darbietungen.

