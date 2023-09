Auf den Dämpfer vom Bundesliga-Wochenende folgt für das Frauenteam des SK Sturm das erste Highlight der noch jungen Saison. Das 0:2 in Altach ist abgehakt, der volle Fokus gilt dem heutigen Champions-League-Qualifikationsspiel gegen Twente Enschede (19 Uhr). "Es ist keine Schande, auswärts bei Altach zu verlieren", sagt Cheftrainer Sargon Duran. "Wir sind nach einem Riesenumbruch am Start der Entwicklung, da kann nicht von Anfang an alles funktionieren, auch wenn wir uns das so wünschen würden."