Die Grazer werden nach dem Aus in der Champions-League-Qualifikation die internationale Fußballbühne wieder ab 21. September betreten, wenn die Gruppenphase der Europa League beginnt. Bis dahin gilt der Fokus der Meisterschaft. Aufgrund der fußballerischen Qualität im Kader sollten die Grazer in den kommenden drei Runden neun Punkte holen. Austria Lustenau, BW Linz und Altach sind die nächsten Gegner. „Wir wollen in der Liga jetzt wieder auf die Siegerstraße zurückkehren und dafür braucht es eine Top-Leistung in einem schwierigen Auswärtsspiel“, sagt Sturm-Trainer Christian Ilzer.