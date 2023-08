Der SK Sturm Graz verpflichtete Stürmer Seedy Jatta. Der Norweger kommt von Valerenga Oslo aus der Eliteserie an die Mur und unterschreibt einen langfristigen Vertrag in Graz.

Der 20-Jährige ist aktueller U21-Teamspieler Norwegens, für Valerenga absolvierte Jatta in der laufenden Ganzjahresmeisterschaft 17 Spiele, in denen ihm fünf Tore und zwei Assists gelangen. In Graz übernimmt der neue Angreifer die Nummer 20 von Emanuel Emegha und soll nach Möglichkeit auch in dessen Fußstapfen treten.

Der "Wikinger" ist in Graz angekommen © SK STURM

"Die Verantwortlichen haben sich sehr um mich bemüht und mir einen ganz klaren Plan für mich beziehungsweise meine Entwicklung aufgezeigt. Ich kann es kaum erwarten, in der starken österreichischen Liga und in der Europa League alles zu geben, um diesem Team dabei zu helfen, seine Ziele zu erreichen", sagt Jatta.

Auch Andreas Schicker, Geschäftsführer Sport, ist zufrieden: "Wir wollten unserem Angriff noch einen Spieler mit einem klaren Profil hinzufügen, welches uns eine weitere Facette und weitere Möglichkeiten gibt. Mit Seedy Jatta konnten wir unsere absolute Wunschlösung für diese Rolle realisieren. Wir sind davon überzeugt, dass er uns mit seinen Qualitäten weiterhelfen kann und in Graz hervorragende Bedingungen vorfindet, um sich noch weiter zu entwickeln. Seedy ist ein sehr junger Spieler, der auch die Zeit bekommen wird, sich an unseren Spielstil zu gewöhnen – wir sind aber von seinem Potenzial absolut überzeugt und sind froh, dass er sich für Sturm Graz entschieden hat."