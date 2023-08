Man kann es drehen, wenden und analysieren, wie man möchte. PSV Eindhoven war in beiden Spielen der Champions-League-Qualifikation zumindest eine Klasse stärker als der SK Sturm. Es hätte wahrlich zwei fußballerische Sterntage seitens der Schwarz-Weißen gebraucht, um die Niederländer ernsthaft fordern zu können. Zudem fehlte mit Manprit Sarkaria (Muskelfaserriss) der aktuell beste Offensivmann der Grazer. Vergangene Saison brachte es der 26-Jährige auf 15 Scorerpunkte, in dieser Spielzeit bereits auf fünf in fünf Spielen.