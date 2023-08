Dieser Vorstoß hat gesessen und der seit Jahren laufenden Debatte um das Fußballstadion in Graz-Liebenau eine völlig neue Dimension beschert: "Wir wollen das Stadion kaufen", verriet Christian Jauk, Präsident des SK Sturm Graz, im Interview mit der Kleinen Zeitung. "Die Stadt bliebe Eigentümer des Grundstücks. Wir würden das Stadion, das in der Zwischenzeit fast 27 Jahre alt und in vielen Facetten international nicht mehr tauglich ist, über das Baurecht erwerben. Mit einem Zusatz: Das Geld für das Stadion muss zweckgewidmet einer zweiten bundesligatauglichen Sportstätte für den Fußball zufließen. Das wäre auch im Interesse des Lokalrivalen", so Jauk mit Blick auf den GAK.