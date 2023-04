Salzburg hat im Gipfeltreffen gegen Sturm sein wahres Gesicht gezeigt. Die Mozartstädter zeigten beim 2:0 in Graz eindrucksvoll, warum ihnen auch in dieser Saison nicht das Wasser gereicht werden wird. Man muss kein großer Prophet sein, dass der Serienmeister am 3. Juni die zehnte Meisterschaft in Folge feiern wird.