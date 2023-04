Das Spitzenspiel der Fußball-Bundesliga zwischen dem SK Sturm und Salzburg wird heute (Anpfiff um 17 Uhr) im Fernsehen exklusiv von Sky übertragen. Ab 16.15 Uhr startet der Pay-TV-Sender auf Sky Sport Austria 2 mit der Übertragung aus der Merkur-Arena in Graz. Als Experte wird an der Seite von Moderator Johannes Brandl Ex-Teamstürmer Marc Janko im Einsatz sein. An der Seite von Kommentator David Eder nimmt Co-Kommentator Andreas Herzog Platz. Aber was erwarten sich die Sky-Experten vom heutigen Schlager und wie schätzen sie die Chancen des SK Sturm auf den Meistertitel ein? Das sagt ...

... Andreas Herzog: „Für die Bundesliga ist es richtig gut, dass es einmal spannender wird. Jeder einzelne Spieler kann zeigen, warum die Salzburger in den letzten Jahren die mit Abstand beste Mannschaft waren. Aber Salzburg muss jetzt eine Leistungssteigerung bringen, denn die Grazer haben jetzt auch Lunte gerochen.“



... Marc Janko: „Die Stabilität und das Selbstverständnis sind bei Sturm schon höher als bei Salzburg. Fakt ist, dass Salzburg noch immer die Nummer eins der Liga ist. Endlich haben wir nach all den Jahren mit den Punkteteilungen ein spannendes Duell im Titelrennen nach Runde 25. Ich glaube, in diesem Spiel fliegen die Fetzen.“



... Walter Kogler: „Als neutraler Zuschauer ist die Ausgangslage sensationell. Für mich sind die Chancen von Sturm völlig intakt. Die Grazer waren in den letzten Runden sogar stabiler als die Salzburger. Sturm hat den Vorteil, zu Hause zu spielen und Herausforderer zu sein. Als Meister musst du immer etwas verteidigen. Sturm kann voll auf Angriff gehen, weil die Grazer auch wissen, wie sie auftreten müssen, um Salzburg wehzutun. Was Salzburg aber ausmacht, ist die hohe individuelle Klasse, speziell in der Offensive.“



... Alfred Tatar: „Man sieht in Salzburg, dass es Nervositäten gibt. Die Nähe von Sturm ist ihnen nicht geheuer. Wir haben in Salzburg über Jahre hinweg ein heiteres Gesicht gesehen und jetzt, wo es plötzlich eng wird, gibt es auch schon mal eine Zitterpartie. Wenn Sturm die acht Partien gewinnt, dann werden sie auch den Meistertitel holen.“