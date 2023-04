Es ist eng geworden für Red Bull Salzburg, die über die Jahre aufgebaute vertraute Distanz zur heimischen Konkurrenz hat sich vermenschlicht. Nur noch zwei Punkte liegt der Serienmeister vor Sturm, das ist, relativ zur Vergangenheit gesehen so gut wie nichts. Die von den Grazern angeführte und durch den LASK ebenfalls stark repräsentierte Gegnerschaft ist auf den Geschmack gekommen. Deutet sich in der österreichischen Bundesliga ein Umbruch an oder handelt es sich lediglich um eine vorübergehende Erscheinung, eine nicht für künftige Entwicklungen gültige Momentaufnahme?