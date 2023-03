Sturms Angreifer Emanuel Emegha hat seine Form aus der Bundesliga, wo der 20-Jährige drei Tore in den letzten beiden Spielen für die Blackys erzielen konnte, auch in die Nationalmannschaft mitgenommen. Für Niederlandes U20-Auswahl traf der in Den Haag geborene Stürmer im freundschaftlichen Aufeinandertreffen gegen Frankreich gleich doppelt. Nach dem Führungstreffer für die jungen Franzosen durch Ange-Yoan Bonny (17.) drehte Emegha mit Treffern kurz vor (41.) und nach (47.) der Pause die Partie. Für Sturm hat der 1,95-Meter-Mann in 18 Ligaspielen sieben Tore erzielt und zwei Vorlagen geliefert, im vergangenen Sommer ist er für rund 1,5 Millionen Euro von Royal Antwerpen an die Mur gewechselt.