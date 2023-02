Der SK Sturm trifft im Halbfinale des ÖFB-Cups in Graz auf den LASK. Dieses Los hat Glücksfee Nina Ortlieb, die bei der Alpinen Ski-WM in Méribel Abfahrts-Silber geholt hat, im Rahmen der Sendung Sport am Sonntag in ORF 1 gezogen. Im zweiten Semifinale trifft Rapid auf die SV Ried. Die Spiele werden von 4. bis 6. April ausgetragen.

Sturm hat Anfang Februar Titelverteidiger Salzburg im Elfmeterschießen bezwungen, der LASK hatte sich vor eigenem Publikum mit 1:0 gegen Austria Klagenfurt durchgesetzt.