Will man Arthur Okonkwo in die Augen sehen, fühlt sich das so an wie für den Großteil der Bundesliga der Blick in der Tabelle auf den SK Sturm: Man muss weit nach oben schauen. 1,99 Meter misst der neue Torhüter, der heute gegen Rapid sein Bundesliga- und Heimdebüt für die Grazer bestreitet. „Die Größe habe ich von meinen Eltern. Mein Vater ist 1,96 Meter, meine Mutter 1,70 Meter groß. Beide sind aus Nigeria“, sagt der englisch-nigerianische Doppelstaatsbürger, der in London geboren und aufgewachsen ist. Mit sechs Jahren infizierte sich Okonkwo mit dem Fußballfieber, mit acht wurde er von Arsenal entdeckt. „Ich habe kurz am Feld gespielt, sonst immer als Torhüter. Mir haben Paraden immer großen Spaß gemacht. Und meine Größe ist sicher auch kein Nachteil“, sagt der sympathische Torwart, der verrät, warum er kein Feldspieler wurde. „Mir hat das Laufen nie gefallen. Und wenn ich sehe, welch großen Wert Trainer Christian Ilzer hier in Graz auf das Laufen legt, habe ich mich sehr gut entschieden“, sagt er lachend.