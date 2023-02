Nach 82 Tagen Winterpause rollt heute auch in Österreich wieder der Ball. Zum Pflichtspielauftakt kommt es in Salzburg zum großen Schlager im Viertelfinale des ÖFB-Cups, wenn der regierende Meister um 20.45 Uhr den aktuellen Vizemeister SK Sturm empfängt. Während die Mozartstädter seit 2014 den heimischen Fußball nach Belieben dominieren und in dieser Zeit 17 von 18 möglichen nationalen Titeln gewonnen haben (nur 2018 triumphierte Sturm – im Finale gegen Salzburg – im Pokal), zählen die Grazer seit 2020 zur zweiten Fußballkraft im Lande.