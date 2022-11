Allzu lange wurde der Enttäuschung über das Europacup-Aus keine Möglichkeit zur Ausbreitung gegönnt. Immerhin weiß der SK Sturm ganz genau, wie entscheidend die zwei noch ausstehenden Bundesliga-Aufgaben in diesem Jahr sind. „Ich muss aufpassen, dass allen klar wird, dass das eine sehr gute Europa-League-Saison war, bei der am Ende ein Punkt für die absolute Sensation gefehlt hat. Das Spiel gegen Midtjylland spielt in der Analyse gar keine Rolle, nur die gesamte Europa-League-Saison“, sagt Sturm-Trainer Christian Ilzer, der heute wohl auf den am Fuß angeschlagenen William Böving verzichten muss.