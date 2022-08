Nun ist der Transfer durch: Emanuel Emegha wechselt von Royal Antwerpen zum SK Sturm und unterschreibt einen Vertrag bis 2026. Der 19-jährige Angreifer ist 1,95 Meter groß und hat sowohl die nigerianische als auch niederländische Staatsbürgerschaft. Der groß gewachsene Stürmer soll Rasmus Höjlund, Jakob Jantscher und Co. in der Offensive entlasten und für Tore sorgen. "Wir hatten Emanuel bereits seit einiger Zeit auf unserem Radar und haben ihn intensiv beobachtet. Er ist jung, dynamisch, schnell, talentiert und erfüllt so perfekt unser Anforderungsprofil. Wir sind froh, dass Emanuel sich für den SK Sturm entschieden hat und langfristig in Graz unterschreibt", sagt Sport Geschäftsführer Andreas Schicker.

In 35 Eredivisie-Spielen für Sparta Rotterdam erzielte der niederländische Nachwuchsnationalteamspieler drei Tore, erst im Jänner 2022 wechselte er für 1,5 Millionen Euro zu Royal Antwerpen. Nun unterschrieb er also einen langfristigen Vertrag in der Steiermark. "Ich freue mich sehr, künftig für den SK Sturm auflaufen zu dürfen. Ich sehe in Graz die perfekten Möglichkeiten, mich als Spieler weiterzuentwickeln und zu verbessern. Die Gespräche mit Sturm Graz haben mich absolut überzeugt, ich freue mich auf die Saison inklusive der bevorstehenden Highlights im Europacup", wird der Neuzugang zitiert.