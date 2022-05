Am 1. Juni um 9 Uhr startet der geschützte Karten-Verkauf für alle Abonnenten der Vorsaison und Vereinsmitglieder (Black Member erhalten 15% Rabatt auf das Bundesliga-Abo). Und wer am Mittwoch um 15 Uhr zum Stadion (Stadionturm) kommt, sieht nicht nur die neue gebrandete Straßenbahn, sondern kann sich auch noch ein Selfie bzw. Autogramm von Schaffner - sorry - Kapitän Stefan Hierländer sichern. Der offene Verkauf für alle Sturm-Fans beginnt am 15. Juni.

Wer die Stimmung in der Saison 2022/23 hautnah erleben möchte, ist um 169 Euro (Preis für das Nord-Kurven-Abo) dabei. Und wer den SK Sturm mit der Familie anschauen möchte, für den gibt es Platz im "Münzer Familiensektor". Die Mitgliedschaft für das ganze Jahr gibt's bis zum 15. Geburtstag um 19,09 Euro. das Abo im Familiensektor ist kostenlos. "Kinder sind die Zukunft unseres Vereins. Daher war es uns besonders wichtig, dass wir den zukünftigen Sturmfans das Stadionerlebnis ohne wirtschaftliche Barrieren ermöglichen", sagt Wirtschafts-Geschäftsführer Thomas Tebbich.