Die Belohnung für die starke Saison des SK Sturm inklusive Vizemeistertitel ist das internationale Geschäft. Die Grazer haben zumindest die Gruppenphase in der Europa League bereits fix in der Tasche, kämpfen in der dritten Qualifikationsrunde sogar noch um einen Platz in der Champions League.

Dort könnte es die Mannschaft von Trainer Christian Ilzer mit einem alten Bekannten zu tun bekommen. AEK Larnaka, vor vier Jahren schmerzhafter Stolperstein von Sturm, ist einer der möglichen Gegner. Bei der Qualifikation zur Europa League 2018 schlitterten die Steirer damals in eine Blamage. Auf das 0:2 zu Hause folgte eine 0:5-Niederlage auswärts in Zypern. Sturm-Fans haben diesen rabenschwarzen Tag wohl noch nicht vergessen.

Die Chance auf eine Revanche ist derzeit noch theoretisch. Larnaka und Fenerbahce sind die möglichen Gegner von Dynamo Kiew in der zweiten Runde. Erst mit einem Sieg gegen die Ukrainer ist ein Duell gegen Sturm möglich. PSV Eindhoven, Benfica Lissabon und die Glasgow Rangers sind hingegen bereits fix in der dritten Qualifikationsrunde – ein echter Kracher könnte also so oder so auf Sturm warten.