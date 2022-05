Die Anzahl an Anrufen und Nachrichten aus aller Welt hat Asima Osim nicht gezählt. Das Telefon klingelt stetig, das Smartphone klingelt und piepst abwecheselnd praktisch den ganzen Tag. Hunderte Beileidsbekundungen waren es sicher. Frau Osim wirkt nach dem Tod ihres Gatten Ivica Osim am Sonntag gefasst, zeigt sich wie eh und je als starke Frau und haderte etwas mit den letzten Tagen ihres Mannes. Das Interview am Freitag eines britischen TV-Senders sei sehr lang und anstrengend für den 80-Jährigen gewesen. "Ivan war da schon sehr müde. Das war vielleicht zu viel für ihn", sinniert Asima.