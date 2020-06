Am Sonntagabend empfing Rapid den SK Sturm in der Meistergruppe der Bundesliga. Durch Tore von Kelvin Arase (25., 28.), Stefan Schwab (70.) und Taxiarchis Fountas deklassierten die Hausherren die Grazer mit 4:0.

Die Rapidler hatten Grund zur Freude © GEPA pictures

Rapid hat sich am Sonntag in der Meistergruppe der Fußball-Bundesliga auf Platz drei verbessert. Die Hütteldorfer zogen mit einem 4:0-Heimsieg über Sturm Graz um einen Punkt am LASK vorbei und liegen nur aufgrund der um einen Treffer schlechteren Tordifferenz hinter dem zweitplatzierten WAC. Der Rückstand auf Spitzenreiter Red Bull Salzburg beträgt weiterhin sieben Punkte.

Ein Held des Abends war Kelvin Arase. Der ÖFB-U21-Teamspieler erzielte die beiden ersten Tore (25., 28.) für die Gastgeber, die danach durch Stefan Schwab (70./Elfmeter) und Taxiarchis Fountas (78.) nachlegten. Damit fuhren die Grün-Weißen nach der Niederlage am Mittwoch in Salzburg die ersten Punkte ein. Sturm hingegen kassierte die dritte Niederlage in Folge.

Bis zum ersten Tor verlief die Partie weitgehend ereignislos. Beide Teams nahmen kein allzu hohes Risiko, das erste Geisterspiel im Allianz Stadion entwickelte sich vorerst zu einem Mittelfeldgeplänkel - bis Arase zum ersten Mal zuschlug.

Hier geht es zum Liveticker zum Nachlesen!

Sturm-Goalie Jörg Siebenhandl misslang ein Abschlag, Thorsten Schick köpfelte auf Fountas, der Arase optimal einsetzte, und der 21-Jährige überwand den weit herausgeeilten Siebenhandl. Drei Minuten später legte Arase auf Knasmüllner ab, doch der Ex-Admiraner traf nicht ins leere Tor, sondern schoss Lukas Spendlhofer an.

Den darauffolgenden Corner von Schick verlängerte Spendlhofer auf Fountas. Der Grieche ließ für Arase abtropfen, und der Offensivspieler bezwang Siebenhandl mit einem trockenen Schuss ins kurze Eck.

Vor der Pause kam Rapid einem weiteren Treffer zweimal nahe. In der 37. Minute parierte Siebenhandl einen Schuss von Knasmüllner, in der 45. Minute blieb der Sturm-Keeper gegen Fountas Sieger, den Abstauber schoss Knasmüllner über das Tor.

Auch die zweite Hälfte begann mit einer Topchance für Rapid. Der für den geschonten Arase gekommene Koya Kitagawa zog wenige Sekunden nach Wiederanpfiff allein aufs Sturm-Tor, scheiterte aber an Siebenhandl. Praktisch im Gegenzug hatte Kiril Despodow freie Bahn, wurde jedoch im letzten Moment von Leo Greiml an einem kontrollierten Torschuss gehindert.

Der 18-jährige Greiml war aufgrund von Rapids Personalmisere - Christopher Dibon, Mario Sonnleitner und Thomas Murg fehlten verletzungsbedingt - in die Innenverteidigung gerutscht. Im Tor der Hütteldorfer stand Tobias Knoflach anstelle des an Rückenproblemen laborierenden Richard Strebinger. Der Zweier-Goalie der Hütteldorfer bekam während der gesamten Partie einige Weitschüsse, aber keinen wirklich schwierigen Ball zu halten, daran änderten auch insgesamt vier Auswechslungen bei Sturm nach einer Stunde nichts.

Rapid verwaltete den Vorsprung souverän und lauerte auf Konter, was sich in der 70. Minute bezahlt machte. Nach einem schnellen Gegenstoß und Pass von Dejan Petrovic wurde Fountas von Siebenhandl zu Fall gebracht, den Elfmeter verwertete Schwab souverän. Acht Minuten später servierte der eingewechselte 17-jährige Yusuf Demir den Ball für Fountas, der nur noch einschieben musste. Der Grieche stand dabei im Abseits, das Tor zählte dennoch.

Damit holte Rapid gegen Sturm in dieser Saison sieben von neun möglichen Punkten. Sturm hingegen ist weiterhin Letzter der Meistergruppe, gegen die Top fünf schauten in dieser Spielzeit in bisher zwölf Partien nur neun Zähler (zwei Siege) heraus.