Drei tote Passagiere, zwei schwer erkrankte Besatzungsmitglieder, fünf bestätigte Infektionsfälle: Das Drama um einen Hantavirus-Ausbruch auf dem Kreuzfahrtschiff „Hondius“ sorgt schon seit einer Woche für Schlagzeilen. Das Virus, das dabei im Fokus steht, kommt eigentlich mit Nagetieren. In Südamerika mit der Langschwanzreisratte, in Österreich mit der Rötelmaus: Dieser Nager treibt sich nicht nur in Wald und Wiese, sondern auch auf Dachböden, in Scheunen oder Hütten herum. Über ihren Kot und Urin scheidet die Rötelmaus das Hantavirus aus, das Menschen potenziell sehr gefährlich werden kann.

Hantaviren treten weltweit auf, in Österreich sind die Steiermark sowie das östliche Kärnten Hotspots: Von den 20 bis 200 gemeldeten Hantavirus-Infektionen in Österreich treten die meisten in der Steiermark auf. Während in Österreich nur 0,5 Prozent der Infektionen mit diesem Virus tödlich enden, sieht das Bild in Nord- und Südamerika ganz anders aus: Infektionen mit den dortigen Hantaviren führen in 40 bis 50 Prozent der Fälle zum Tod – wie sich nun auch an den Fällen auf dem Kreuzfahrtschiff zeigt.

Mittlerweile wurde bestätigt, dass die Erkrankten mit der Andes-Variante des Hantavirus infiziert sind bzw. waren. Das ist eine Variante des Hantavirus, die vor allem in Argentinien auftritt. Was diese Virus-Variante besonders problematisch macht: Es ist das einzige Hantavirus, für das eine Übertragung von Mensch zu Mensch beobachtet wurde.

Argentinien registrierte Anstieg der Fälle

„Dass ausgerechnet dieser Andes-Virusstamm, der bei sehr engem Kontakt zwischen Menschen übertragen wird, auf ein Kreuzfahrtschiff eingeschleppt wurde, ist wirklich großes Pech“, kommentiert Robert Krause, Leiter Infektiologie an der MedUni Graz. Experten gehen davon aus, dass sich das niederländische Ehepaar, das an der Virusinfektion verstorben ist, an Land mit dem Hantavirus angesteckt hat, bevor es in Argentinien an Bord des Schiffes ging. Laut dem argentinischen Gesundheitsministerium hatte das niederländische Ehepaar vor ihrer Kreuzfahrt mehrere Länder in Südamerika bereist.

Die argentinischen Behörden verzeichnen derzeit einen Anstieg der Zahl der Hantavirus-Fälle: Das Gesundheitsministerium registrierte im laufenden epidemiologischen Jahr 101 Fälle – fast doppelt so viele wie im Vorjahreszeitraum.

Schwere Schädigung der Lunge

„Das Fatale an dieser Virus-Variante ist, dass es zu einer schweren Schädigung der Lunge kommt und Betroffene in den meisten Fällen an einem Lungenversagen sterben“, erklärt Krause. Schwer erkrankte Patienten benötigen eine Intensivstation, oft sogar eine Herz-Lungen-Maschine. „In der Behandlung kann man derzeit nicht mehr machen, als Symptome zu lindern, die betroffenen Organe über medizinische Geräte zu ersetzen, und dann hoffen, dass der Organismus die Erkrankung übersteht“, erklärt Krause. Denn: Bisher gibt es keine gezielte Therapie für Hantavirus-Infektionen. Das könnte sich allerdings in Zukunft ändern, dank Forschung aus Österreich.

Eine internationale Forschungsgruppe um Robert Krause und Florian Krammer, Professor für Infektionsmedizin an der MedUni Wien, hat erforscht, welche Immunantwort eine durchgemachte Hantavirus-Infektion hervorruft. Dazu wurden mehr als 20 steirische Patientinnen und Patienten, die aufgrund einer solchen Infektion im Krankenhaus behandelt werden mussten, untersucht. „Es hat sich gezeigt, dass die Antikörper unserer steirischen Patienten auch gegen die Viren wirken, die in Nord- und Südamerika die schweren Krankheitsverläufe verursachen“, erklärt Krause.

Das ist deshalb eine gute Nachricht, weil auf dieser Basis eine mögliche erste Therapie entwickelt werden könnte: „Aus den Antikörpern unserer Patienten könnte ein Antikörper-Präparat entwickelt werden, das als Medikament weltweit eingesetzt werden könnte.“

Robert Krause, MedUni Graz © MUG

„Keine globale Bedrohung“

Auch wenn die Virusfälle auf dem Kreuzfahrtschiff für große Aufregung sorgen: Experten gehen nicht davon aus, dass sich daraus ein größerer Ausbruch entwickeln wird. „Das Virus ist nicht leicht übertragbar, es braucht dafür wirklich engen Kontakt“, sagt Krause. Das Andes-Virus sei nicht mit typischen Atemwegserregern wie Influenza- oder Coronaviren vergleichbar. Auch der Experte Martin Eiden, Leiter des Referenzlabors für Hantaviren am Friedrich-Loeffler-Institut auf der Greifswald-Insel Riems, ordnet das aktuelle Geschehen so ein: „Es handelt es sich dabei nicht um ein Anzeichen für eine neue globale Bedrohung, sondern vielmehr um einen seltenen und lokal begrenzten Vorfall.“ Und weiter: „Hantaviren werden normalerweise von Nagetieren auf den Menschen übertragen, meist über kontaminierte Stäube aus Urin, Kot oder Speichel infizierter Tiere.“

Vorsicht beim Frühjahrsputz!

Daher gilt auch hierzulande: Vorsicht beim jährlichen Frühjahrsputz in Gartenhütten und Scheunen! Hat eine Rötelmaus dort ihre Ausscheidungen zurückgelassen, kann dabei der infektiöse Staub aufgewirbelt und eingeatmet werden. Ab Frühling häufen sich laut Krause die Hantavirus-Infektionen in Österreich, daher rät der Experte: Beim Kehren in Schuppen oder Gartenhütte eine FFP2-Maske und Handschuhe tragen sowie sich danach die Hände waschen.

Entdeckt man auf seinem Grundstück Rötelmäuse oder findet Ausscheidungen der Mäuse, besprüht man den Bereich am besten mit chlorhaltigen Reinigungsmitteln. „Diese töten die Viren ab“, sagt Krause. Im Jahr 2025 wurden in Österreich 32 Fälle von Hantavirus gemeldet, heuer gab es bisher rund fünf Fälle.