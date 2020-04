Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Am Dienstag wollen die Bundesligisten mit dem Kleingruppentraining starten. Erfahrungen aus Deutschland zeigen, dass dort viele Spieler beim Start mit Muskelproblemen zu kämpfen hatten. In Österreich ist man nun vorgewarnt.

Der Dienstag ist bei den Klubs der höchsten österreichischen Fußball-Spielklasse rot angestrichen. Es ist voraussichtlich der Tag X, an dem mit dem Training in Kleingruppen begonnen werden darf. Voraussetzung ist die schriftliche Verordnung der Bundesregierung in Sachen Lockerungen im Sport sowie ein daraus resultierender Beschluss der Fußball-Bundesliga, wie Mannschaften trainieren dürfen. Mit Spannung warten sämtliche Trainer und Betreuer, wie umfangreich die Gruppen sein dürfen. Sechs Personen, acht oder doch mehr? Wo dürfen sich die Spieler aufhalten? Man weiß es aktuell nicht.