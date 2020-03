Der SK Sturm kam gegen die Wiener Austria zu einem 1:1. Nach der Führung von Manprit Sarkaria (70.) glich Joker Bekim Balaj erst in der 88. Minute aus. Damit steht Hartberg fix in der Meistergruppe.

Sturm gegen Austria Wien © GEPA pictures

Der SK Sturm hat die sechste Heimniederlage im elften Spiel in der Merkur-Arena knapp verhindert. Gegen die Wiener Austria gab es am Ende ein 1:1-Remis.

Die Führung der Veilchen fiel in der 70. Minute. Dominik Fitz bediente Manprit Sarkaria mustergültig. Und dieser überhob Jörg Siebenhandl abgeklärt zum 1:0 für die Gäste.

Vor 9731 Zuschauern versuchten die Grazer, die im Vergleich zum 2:0-Sieg in der Vorwoche nur auf einer Position verändert waren (Anastasios Avlonitis ersetzte Niklas Geyrhofer in der Abwehr) die Partie zu drehen. Ein Kopfball von Otar Kiteishvili und einen Volley von Joker Jakob Jantscher konnte Austria-Torhüter Patrick Pentz aber parieren.

In der 88. Minute erhob sich das Publikum aber doch noch und schrie sich die Freude aus dem Leib. Und das mit einer Aktion zweier Joker. Jantscher assistierte Bekim Balaj per Stanglpass. Der Albaner schob zum 1:1 ein.

Steirische Schützenhilfe

So blieb die Austria zum achten Mal in Folge ungeschlagen, ist aber endgültig aus dem Rennen um einen Kampf um die Meistergruppe. Hartberg, das beim LASK 1:5 verlor, darf in den Top sechs mitmischen.