Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Marvin Potzmann © GEPA

Bei Marvin Potzmann und dem LASK läuft es. Der 26-Jährige und die Linzer haben einen unglaublichen Fußballherbst hingelegt. In der Europa League schafften sie den Einzug ins Sechzehntelfinale, wo sie am 20. (auswärts) und am 27. (daheim) gegen AZ Alkmaar antreten. In der Meisterschaft jagen die Oberösterreicher Dauermeister Salzburg und liegen nur zwei Punkte hinter den Bullen. Und im Cup stehen sie im Viertelfinale, wo sie morgen, Samstag (18 Uhr, ORF 1, live), zum Auftakt der Frühjahrssaison den SK Sturm zu Gast haben. Das Spiel wurde aufgrund des Faninteresses – vor allem aus Graz – auf die Linzer Gugl verlegt. Bis gestern wurden 1200 Sturm-Karten abgesetzt, bis zu 1900 würden die Steirer bei Bedarf erhalten.