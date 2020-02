Facebook

Kazimierz Sidorczuk © GEPA

Glaubt man an Statistiken, dann wird Sturm am Samstag gegen den LASK im ÖFB-Cup weiterkommen. Von sechs Begegnungen zwischen den Grazern und den Linzern gingen vier an die Steirer – die letzten vier. Nur in den 1960ern musste sich Sturm zwei Mal geschlagen geben. Seither: alles wunderbar, wenn manchmal auch mit Bauchweh.