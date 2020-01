Facebook

Kevin Friesenbichler trägt ab jetzt schwarz-weiß. © (c) SK Sturm

Günter Kreissl lotst Kevin Friesenbichler nach Graz. Der 25-jährige Stürmer unterschreibt bei den Schwarz-Weißen ein Arbeitspapier bis Sommer 2021 mit Option auf ein weiteres Jahr. Der Sohn des langjährigen Hartberg-Trainers Bruno Friesenbichler wechselt vom deutschen Zweitligisten VfL Osnabrück an die Mur und wird den Kaderplatz des zur Admira abgewanderten Markus Pink einnehmen. Friesenbichler, der erst im vergangenen Sommer von den Veilchen nach Osnabrück wechselte, kam beim Tabellenneunten der 2. Bundesliga in der laufenden Spielzeit nur zu sieben Einsätzen in der Liga und im DFB-Pokal, in denen ihm kein Scorerpunkt gelingen wollte.