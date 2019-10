Kleine Zeitung +

KSV - Sturm 0:2 Sturm trotz Unterzahl in Kapfenberg souverän

Der SK Sturm steht nach einem 2:0-Sieg in Kapfenberg im Viertelfinale des ÖFB-Cups. Kiril Despodov erzielte in der 47. Minute das 1:0. Bekim Balaj traf in der 90. Minute zum Endstand. Sturms Abwehrchef Anastasios Avlonitis wurde von Schiedsrichter Rene Eisner in der 21. Minute zu Unrecht ausgeschlossen.