Christoph Kobald (rechts) verlor mit St. Anna gegen Amstetten © GEPA pictures

An sich war man in St. Anna bereit für die nächste Cup-Sensation – oder auch nicht. Denn die Mannschaft von Tomislav Kocijan verschlief den Start komplett. In der 3. Minute enteilte David Peham der Abwehr, stellte mit dem ersten Schuss aufs Tor auf 1:0 für Amstetten. Nur zwei Minuten später überlistete er wieder alle bei einem Corner-Trick und knallte den Ball zum 2:0 in die Maschen (5.).