Sturm stolpert Das Publikum hätte sich ein schönes Fußballspiel verdient

Rapid spielte in Graz keinen schönen Fußball - und siegte. Und Sturm? Schien fast nicht dazu in der Lage, schönen Fußball zu spielen. Dabei hätte sich Graz das wieder einmal verdient.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Auch Otar Kiteishvili konnte dem Spiel keine Akzente geben © GEPA pictures

Irgendwie wirkte alles ein wenig ... holprig. Das lag nicht nur am durch Pilz schwer in Mitleidenschaft gezogenen Rasen in Liebenau. Es holpert bei Rapid, trotz zweier Siege. Jener in Graz war dem Schiedsrichter ebenso geschuldet wie der Schwäche des SK Sturm – bei allem Respekt. Dabei haben die Hütteldorfer an diesem heißen Tag nicht viel falsch gemacht. Die Hitze war äußerlich, nicht entfacht durch das erhoffte Angriffsfeuer des Heimteams.