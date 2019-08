Der SK Sturm empfängt um 17 Uhr Rapid in der vierten Bundesliga-Runde. Bislang wurden rund 14.400 Tickets verkauft.

© Gepa

Am 2. September 2018 kamen 14.487 Zuseher zum Heimspiel des SK Sturm gegen Rapid (Endstand 1:1) in die Merkur-Arena. Es war der Rekordwert der Grazer in der abgelaufenen Bundesliga-Saison.

Heute könnte dieser Wert sogar übertroffen werden. Bislang sind bereits mehr als 14.400 Tickets für den ewig jungen Schlager verkauft. Insgesamt fasst das Stadion bei Sturm-Spielen 16.364 Leute.

Sturm ruft zum Fanansturm auf

Wirtschafts-Geschäftsführer Thomas Tebbich hofft auf zahlreiche Unterstützung: "All jene, die sich bis jetzt noch nicht entschieden haben, bitte ich, ins Stadion zu kommen. Sie werden es nicht bereuen. Es wird sicher ein tolles Spiel und ganz bestimmt eine fantastische Choreografie unserer Fanklubs geben."

Schiedsrichter Oliver Drachta pfeift die Partie um 17 Uhr an. Die Stadionkassen sind bereits geöffnet.