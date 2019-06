Mit Michael John Lema und Otar Kiteishvili sind zwei Spieler neu ins Training eingestiegen. Juan Dominguez wird am Mittwoch erwartet.

© GEPA pictures

Die obligatorischen Leistungstests bildeten den Auftakt in die zweite Trainingswoche von Sturm Graz. Zu den Spielern, die bereits die erste Woche mit Nestor el Maestro verbracht haben gesellten sich am Montag auch Michael John Lema und Otar Kiteishvili. Die beiden standen für ihre Nationalmannschaften im Einsatz und bekamen daher eine Woche länger Urlaub.

Noch eine Woche länger werden Ivan Ljubic und Dario Maresic fehlen, die mit der U21-Auswahl Österreichs an der Europameisterschaft in Italien und San Marino teilgenommen haben. Wenn Sturm heute gegen Mlada Boleslav testet (18) wird auch Juan Dominguez noch fehlen. Der Spanier wird am Mittwoch wieder ins Training bei den Grazern einsteigen. Wann Emeka Eze wieder dabei ist, ist noch ungewiss: Der Stürmer aus Nigeria ist nach wie vor krank.