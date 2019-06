In Nyon wurde die Qualifikationsrunde zur Champions League der Damen ausgelost. Die Damen des SK Sturm treffen von 7. bis 13. August in Riga auf Apollon LFC, Braga und Rigas Futbola Skola.

Die Sturm-Damen bestreiten die Qualifikation zur Champions League in Lettland © GEPA pictures

Mit den Damen des SKN St. Pölten steht ein Österreichischer Damen-Klub bereits fix im Sechzehntelfinale der Champions League der Damen, mit dem SK Sturm versucht sich ein weiterer in der Qualifikation dazu. Am heutigen Freitag wurden in Nyon die Qualifikationsgruppen ausgelost.

Die Grazerinnen landeten dabei mit dem Apollon Ladies FC (CYP), Braga (POR) sowie Rigas Futbola Skola (LVA) in einer Gruppe, wobei die Lettinnen zwischen 7. und 13. August die Gastgeberinnen des Qualifikationsturniers sein werden. Nur die Siegerinnen der zehn Gruppen bekommen ein Ticket für das Sechzehntelfinale der Champions League im September dieses Jahres.

Die Gegnerinnen sind für Sturm keine Unbekannten: Die Apollon Ladies waren bereits vor zwei Jahren Gegnerinnen in der Qualifikationsgruppe, das Entscheidungsspiel hat Sturm gegen sie verloren. "Sie sind sicher der Favorit, sie haben ein Team mit großer Professionalität und Internationalität und verfügen über gute Spielerinnen aus ganz Europa", sagt Sturms Damenchef Mario Karner. Auch Gastgeber Riga kennt man, im Vorjahr war Sturms Liga-Konkurrent Landhaus Gegner der Lettinnen. "Wir werden uns mit den Wienerinnen vernetzen und uns intensiv mit den Mannschaften auseinandersetzen. Die Gruppe ist auf jeden Fall interessant für uns", sagt Karner.