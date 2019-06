Der SK Sturm trifft in der zweiten Runde der Europa-League-Qualifkation entweder auf Barry Town United (WAL), Cliftonville (NIR) oder Haugesund (NOR).

© APA/EXPA/DOMINIK ANGERER

Die Auslosung in Nyon hat ergeben: Sturm trifft in der zweiten Runde der Europa-League-Qualifikation entweder auf Barry Town United (WAL), Cliftonville (NIR) oder Haugesund (NOR).

Spieltermine sind der 25. Juli (auswärts) und der 1. August (heim).

Das Heimspiel in Graz findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt, wurde den Steirern nach dem Becherwurf-Skandal doch ein Geisterspiel aufgebrummt.