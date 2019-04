Kleine Zeitung +

Austria - Sturm 0:0 25 Minuten vor Schluss noch keine Tore

In den ersten 45 Minuten waren Chancen auf beiden Seiten Mangelware, in Minute 30 scheiterte Hierländer alleine vor dem Tor an Pentz. Mit einem gerechten 0:0 ging es in die Pause, Sturm begann amitioniert, doch dann ist das Match wieder eingeschlafen.