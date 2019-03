Der SK Sturm startet am Sonntag (Merkur-Arena, 14.30 Uhr) mit dem Heimspiel gegen St. Pölten in die Meistergruppe der Bundesliga. Warum Platz drei nicht über akute Probleme hinwegtäuschen darf und aus welchen Fehlern die Lehren gezogen werden müssen.

© GEPA pictures

Sturms Geschäftsführer Günter Kreissl betont gerne, dass die Gefahr, Fehler zu machen, in Zeiten des Erfolges am größten sei. Mit Ende des Bundesliga-Grunddurchgangs rangiert der SK Sturm auf Platz drei. Ein Erfolg, dank Trainer Roman Mählich eine Art Schadensbegrenzung, aber mehr als schmeichelhaft in Anbetracht der schwankenden Leistungen, die die Grazer in dieser Saison abgerufen haben.

