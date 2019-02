Facebook

Heiko Vogel © APA/EXPA/ FLORIAN SCHRÖTTER

Vor wenigen Tagen musste Rene Weiler beim Schweizer Erstligisten Luzern seinen Sessel räumen - und als möglicher Nachfolger ist unter anderem der ehemalige Trainer des SK Sturm Graz, Heiko Vogel, im Gespräch. Der 43-Jährige ist seit seinem Aus in Graz im November 2018 noch ohne Job, in Luzern soll er nun zum engeren Kandidatenkreis gehören.

Heiko Vogel war bereits einmal als Trainer in der Schweiz tätig - und zwar durchaus erfolgreich: Mit Basel wurde er im Jahr 2012 Meister und Cupsieger. Ob der Deutsche tatsächlich wieder in der Schweiz landet, werden die nächsten Tage zeigen: "Wir wollen den neuen Trainer in den nächsten Tagen vorstellen", sagt Luzern-Sportchef Remo Meyer gegenüber blick.ch.

