Sturm - Admira 3:0 Joker Hosiner sorgt für den 3:0-Endstand

Der SK Sturm geht gegen die Admira in der 64. Minute mit 1:0 in Führung. Fabian Koch sorgt - in passiver bzw. nicht strafbarer Abseitsstellung - für Jubel in der Grazer Merkur-Arena. Neun Minuten später trifft Peter Zulj nach einem sehenswerten Solo für das 2:0.