Stefan Hierländer © APA/ERWIN SCHERIAU

Die Mannschaft und das Trainerteam des SK Sturm haben sich in den vergangenen Tagen zurückgezogen, um durchzustarten. Das Kurzcamp in St. Ruprecht an der Raab war dazu da, um in sich zu gehen und einen Weg aus der Ergebniskrise zu finden. Allen ist die prekäre Situation bewusst. Nur mit einem Sieg heute (17 Uhr) gegen Wacker Innsbruck wird Heiko Vogel weiterhin auf der Trainerbank des SK Sturm sitzen. Ein Punktverlust würde wohl die Automatismen des Fußballs in Gang setzen.

