© APA/EXPA/THOMAS HAUMER

Heute Montag startet Sturm Graz in die Saisonvorbereitung. Das Ziel: Die erfolgreiche Saison aus dem Vorjahr zu wiederholen. Immerhin wurden die Steirer in der Vorsaison nicht nur starker Vizemeister, sondern auch Cup-Sieger. Und um die zahlreichen Abgänge kompensieren zu können, bastelt Geschäftsführer Günter Kreissl intensiv an einem schlagkräftigen Kader.

Im Laufe der Woche soll Dejan Janjatovic zum Probetraining erscheinen. Der 26-jährige zentrale Mittelfeldspieler wurde beim FC Bayern ausgebildet und galt lange als großes Talent.

Sein Weg führte ihn in die Jugend des FC Getafe und weiter zu St. Gallen und Vaduz (115 Einsätze in der Super League, 23 Scorerpunkte). Zuletzt kickte Janjatovic aber glücklos bei Termalica in Polen. Jetzt ist er vereinslos. Obwohl Janjatovic einige Male für deutsche Nachwuchsauswahlen auflief, hat er einen serbischen Pass.

Zudem ist der Noch-Admiraner Lukas Grozurek bereits in Graz und absolviert die medizinischen Untersuchungen. Es steht eine Einigung ohne Rechtsstreit kurz bevor. Sturm investiert einen Teil der Thorsten-Röcher-Ablösesumme in Grozurek. Der 26-Jährige kann in der Offensive flexibel eingesetzt werden und sammelte in der abgelaufenen Saison 17 Scorerpunkte in 35 Spielen (10 Tore, 7 Vorlagen).