Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

SOCCER - Sturm vs Hartberg, test match © (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ M. Oberlaender)

Die neue Ära der Fußball-Bundesliga wird am 27. Juli in der generalüberholten Generali-Arena eingeläutet. Die Wiener Austria trifft im Auftaktspiel des Grunddurchganges der neuen Zwölferliga an einem Freitagabend (20.45 Uhr/live Sky und A1 TV) auf Aufsteiger Wacker Innsbruck. Das gab die Bundesliga am Freitag nach ihrer Auslosung bekannt.

Nur einen Tag später geht es für die beiden steirischen Vereine los - und das gleich im direkten Duell: Sturm empfängt Hartberg. Weitere Spitzenpartien aus der Sicht der Blackys lassen hingegen auf sich warten, im August muss das Team von Heiko Vogel nach Innsbruck, St. Pölten und zum WAC und hat Altach zu Gast. Erst am 2. September gibt es den ersten Schlager, wenn Rapid in die Merkur Arena kommt.

Unsere Spiele im Grunddurchgang der @OEFBL-Saison 2018/19! ⚫️⚪️👊🏻



Auf welches Spiel freut ihr euch schon besonders? 😍#sturmgraz #tipicoBL pic.twitter.com/DeHltZdhaQ — SK Sturm Graz (@SKSturm) 15. Juni 2018

Auf die Hartberger kommen nach dem schweren Auftakt in Graz zwei lösbare Aufgaben zu - die Oststeirer empfangen die Admira und Mattersburg, ehe der erste echte Brocken auf das Team von Markus Schopp zukommt - seine Elf muss zum Meister nach Salzburg.

Mehr Planungssicherheit gibt es für Vereine und Fans dafür durch die frühere Einzelspielauswahl von Rechteinhaber Sky. Die ersten sieben Runden bis Mitte September sind bereits fix terminisiert, im September wird der Rest des Herbstes endgültig festgelegt, im Dezember folgen die letzten vier des Grunddurchganges. Danach erfolgt die Teilung in eine Meistergruppe der besten sechs Teams und eine Qualifikationsgruppe der unteren sechs samt Punktehalbierung. Der komplette Spielplan der Finaldurchgänge wird im März erstellt.

Hier sehen Sie den kompletten Spielplan:

Foto © BUNDESLIGA

Foto © BUNDESLIGA