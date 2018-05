Facebook

© GEPA pictures

Jetzt ist es fix: James "Jimmy" Jeggo wird den SK Sturm im Sommer verlassen. Das hat der Australier dem Klub mitgeteilt. Geschäftsführer Sport Günter Kreissl: „Jimmy hat mir heute mitgeteilt, dass er unser bestmögliches Letztangebot nicht annehmen wird. Natürlich ist man nach so einer erfolgreichen, gemeinsamen Reise in den letzten zwei Jahren enttäuscht, wenn eine weitere Zusammenarbeit nicht umsetzbar ist. Grundsätzlich ist die Entscheidung des Spielers für uns als unerwartet zu bezeichnen. Aber gerade da ich in den persönlichen Gesprächen gemerkt habe, wie schwer Jimmy diese Entscheidung gefallen ist, gilt es diese letztendlich zu akzeptieren und sich beim Spieler ehrlich und aufrichtig für seine Verdienste zu bedanken. Durch die Verpflichtung von Markus Lackner, konnten wir außerdem bereits im Frühjahr für diese mögliche Entwicklung vorsorgen.“

Im Winter 2016 ist der zentrale Mittelfeldspieler von Adelaide nach Graz gewechselt und hat nach Anlaufschwierigkeiten bisher 73 Spiele für die Schwarz-Weißen absolviert. Wo der 26-Jährige künftig spielen wird, wurde noch nicht bekannt gegeben.