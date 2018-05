Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

James Jeggo © APA/ERWIN SCHERIAU

Am Donnerstagabend saß die Mannschaft im „San Pietro“ noch vereint zusammen und feierte die „Pensionen“ von Christian Gratzei und Christian Schulz. Tags darauf war die Stimmung im Trainingszentrum in Messendorf nicht mehr so ausgelassen. Die Akte Jimmy Jeggo stieß einigen Spielerkollegen sauer auf. Die Art und Weise des Wechsels zur Wiener Austria sowie der Zeitpunkt der Bekanntgabe verursachte ungläubiges Kopfschütteln und den Rausschmiss aus dem Kader. Jeggo ist am Sonntag (17.30 Uhr) beim letzten Saisonspiel in Altach nicht mit dabei. Sport-Geschäftsführer Günter Kreissl ist sehr enttäuscht: „Natürlich tut es weh, wenn am Ende des Tages jemand nicht einhält, was er gesagt hat, und das Geld das absolute Maß ist.“

Jörg Siebenhandl und Peter Zulj sind auch nicht gegen Altach dabei. Das Duo ist bereits für das ÖFB-Team abgestellt. Die anderen drei einberufenen Akteure, Stefan Hierländer, Marvin Potzmann und Deni Alar, stoßen nach dem Altach-Spiel zum Team. Mit Lukas Fadinger, Michael Lema und Tormann Christopher Giuliani werden jedenfalls drei junge Talente aus der Amateure-Mannschaft mit nach Vorarlberg fliegen.

Die letzte Runde Altach - Sturm

Austria - Salzburg

Admira - St. Pölten

Mattersburg - LASK

WAC - Rapid Alle Spiele: Sonntag, 17.30 Uhr

Nicht nur der Wechsel von Noch-Sturm-Spieler James Jeggo zur Wiener Austria sorgt für viel Aufregung. Auch die Tatsache, dass mit Uros Matic ein ehemaliger Sturm-Spieler zu den "Veilchen" wechselt, sorgt für Unruhe.