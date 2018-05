Stimmen Sie ab!Wie beurteilen Sie die Leistung der Sturm-Spieler?

Facebook

Sturm Graz hat die Saison mehr als nur erfolgreich absolviert: Cupsieger und Vizemeistertitel und das damit verbundene Erreichen der Qualifikation für die Champions League. Franco Foda im Herbst und Heiko Vogel im Frühjahr haben ganze Arbeit geleistet.

Günter Kreissl hat den Kader für die kommende Saison bereits jetzt mit Anastasios Avlonitis und Markus Lackner verstärkt, die Verträge von Stefan Hierländer und Dario Maresic konnten verlängert werden. Das lässt auf die Qualifikation für das internationale Geschäft hoffen.

Bevor es aber um die kommende Saison geht, soll die vergangene entsprechend abgeschlossen werden. Und da sind auch Sie am Zug: Bewerten Sie die Leistung aller Sturm-Spieler, die in der vergangenen Saison für die Grazer zumindest eine Minute auf dem Feld gestanden sind. Der Bewertungsschlüssel ist der gleiche wie in der Zeitung:

0 - Zu kurz eingesetzt

1 - Zu schwach

2 - Nur Mitläufer

3 - Durchschnitt

4 - Überdurchschnittlich

5 - Internationale Klasse

Die Tormänner

Wie beurteilen Sie die Leistung von Jörg Siebenhandl? 0 1 2 3 4 5 0 Quiz Maker - powered by Riddle

Wie beurteilen Sie die Leistung von Christian Gratzei? 0 1 2 3 4 5 0 Quiz Maker - powered by Riddle

Wie beurteilen Sie die Leistung von Tobias Schützenauer? 0 1 2 3 4 5 0 Quiz Maker - powered by Riddle

Die Verteidiger

Wie beurteilen Sie die Leistung von Dario Maresic? 0 1 2 3 4 5 0 Quiz Maker - powered by Riddle

Wie beurteilen Sie die Leistung von Lukas Spendlhofer? 1 2 3 4 5 0 Quiz Maker - powered by Riddle

Wie beurteilen Sie die Leistung von Christian Schulz? 1 2 3 4 5 0 Quiz Maker - powered by Riddle

Wie beurteilen Sie die Leistung von Charalampos Lykogiannis? 1 2 3 4 5 0 Quiz Maker - powered by Riddle

Wie beurteilen Sie die Leistung von Christian Schoissengeyr? 0 1 2 3 4 5 5 Quiz Maker - powered by Riddle

Wie beurteilen Sie die Leistung von Thomas Schrammel? 1 2 3 4 5 0 Quiz Maker - powered by Riddle

Wie beurteilen Sie die Leistung von Marvin Potzmann? 0 1 2 3 4 5 0 Quiz Maker - powered by Riddle

Wie beurteilen Sie die Leistung von Patrick Puchegger? 1 2 3 4 5 0 Quiz Maker - powered by Riddle

Wie beurteilen Sie die Leistung von Fabian Koch? 0 1 2 3 4 5 Quiz Maker - powered by Riddle

Das Mittelfeld

Wie beurteilen Sie die Leistung von Peter Zulj? 1 2 3 4 5 0 Quiz Maker - powered by Riddle

Wie beurteilen Sie die Leistung von Sandi Lovric? 1 2 3 4 5 0 Quiz Maker - powered by Riddle

Wie beurteilen Sie die Leistung von James Jeggo? 1 2 3 4 5 0 Quiz Maker - powered by Riddle

Wie beurteilen Sie die Leistung von Stefan Hierländer? 1 2 3 4 5 0 Quiz Maker - powered by Riddle

Wie beurteilen Sie die Leistung von Philipp Huspek? 0 1 2 3 4 5 0 Quiz Maker - powered by Riddle

Wie beurteilen Sie die Leistung von Jakob Jantscher? 1 2 3 4 5 0 Quiz Maker - powered by Riddle

Wie beurteilen Sie die Leistung von Marc Schmerböck? 1 2 3 4 5 0 Quiz Maker - powered by Riddle

Wie beurteilen Sie die Leistung von Thorsten Röcher? 1 2 3 4 5 0 Quiz Maker - powered by Riddle

Wie beurteilen Sie die Leistung von Oliver Filip? 0 1 2 3 4 5 0 Quiz Maker - powered by Riddle

Wie beurteilen Sie die Leistung von Lukas Fadinger? 0 1 2 3 4 5 0 Quiz Maker - powered by Riddle

Wie beurteilen Sie die Leistung von Michael John Lema? 0 1 2 3 4 5 0 Quiz Maker - powered by Riddle

Die Stürmer

Wie beurteilen Sie die Leistung von Deni Alar? 1 2 3 4 5 0 Quiz Maker - powered by Riddle

Wie beurteilen Sie die Leistung von Bright Edomwonyi? 1 2 3 4 5 0 Quiz Maker - powered by Riddle

Wie beurteilen Sie die Leistung von Emeka Eze? 0 1 2 3 4 5 Quiz Maker - powered by Riddle

Wie beurteilen Sie die Leistung von Philipp Zulechner? 1 2 3 4 5 0 Quiz Maker - powered by Riddle

Wie beurteilen Sie die Leistung von Fabian Schubert? 1 2 3 4 5 0 Quiz Maker - powered by Riddle