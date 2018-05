Prödl, Avdijaj, Kern und Co. Das sind die prominentesten Sturm-Gratulanten

Facebook

Nicole Schmidhofer war eine von zahlreichen Fans, die sich mit dem SK Sturm freuten © Screenshot Facebook

1996, 1997, 1999, 2010 und 2018. Der SK Sturm fixierte mit dem 1:0 über Serienmeister Salzburg den fünften Cup-Erfolg der Vereinsgeschichte und kam aus dem Jubeln kaum mehr heraus. Von allen Cup-Siegen sei der aktuelle der schönste, erzählte Präsident Christian Jauk.

"Es ist unser größter Sieg im Cup, weil wir der klare Underdog waren, das sieht man am Budgetvergleich", sagte der 52-Jährige. Für ihn war es der schönste Tag in seinem Funktionärsleben, zugleich einer der schönsten überhaupt. "Die Mannschaft ist mit so viel Herz, Leidenschaft, Energie und Siegeswillen aufgetreten, es war gigantisch", jubelte Sturms Präsident, der ein großes Fest in Graz "gegen Ende Mai" ankündigte.

Prödl: "Bin stolz auf meinen Verein"

Man darf gespannt sein, wer dem Fest aller beiwohnen wird - denn Sturm-Gratulanten hat es nach dem Sieg zahlreiche gegeben. Angefangen von Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer bis SPÖ-Politiker und Austria-Fan Christian Kern, Jörg Leichtfried sowie Volksrocknroller Andreas Gabalier freuten sich viele mit dem SK Sturm. Auch aus der Sport-Welt gab es zahlreiche Gratulanten: Die steirische Skifahrerin Nicole Schmidhofer war sogar selbst im Stadion, Sebastian Prödl vergönnte seinem Ex-Klub den Titel via Facebook-Posting gleich wie Ex-Sturm-Spieler Donis Avdijaj.

Schon nach der Partie gegen Deutschlandsberg hat‘s nach Durchmarsch gerochen. 😄Gratuliere. — Christian Kern (@KernChri) 9. Mai 2018