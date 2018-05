Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Stefan Hierländer schoss den SK Sturm zum Triumph im ÖFB-Cup © APA/ERWIN SCHERIAU

Ausgerechnet er. Stefan Hierländer war es, der mit seinem Treffer in der 112. Minute dem SK Sturm den fünften Cupsieg der Vereinsgeschichte beschert hat. Der flexible Freigeist hätte die Geschichte selbst nicht schöner schreiben können: Der 27-Jährige holte in seiner Heimat Kärnten mit Sturm den Cup-Titel - und traf dabei gegen seinen Ex-Klub.

Hier gibt's die Reaktionen zum Cup-Sieg!

So feierten die Sturm-Spieler den Cup-Triumph!

Über 25.000 Fans ballten ihre Fäuste, als Hierländer mit seinem Tor den Weg zum Cup-Triumph geebnet hat. Für den Torschützen selbst hat es sich sogar nach noch mehr angefühlt: "Nach dem Tor bin auf eine weiße Wand zugerannt und habe mir gedacht, es sind 100.000 Leute. Das hat mich am Anfang ein bisschen erdrückt."

Social Media und Co.: So feierte Sturm den Cup-Sieg Instagram Instagram Instagram Instagram Instagram Instagram GEPA GEPA GEPA GEPA GEPA GEPA GEPA GEPA GEPA GEPA GEPA (c) APA/ERWIN SCHERIAU (ERWIN SCHERIAU) (c) APA/ERWIN SCHERIAU (ERWIN SCHERIAU) (c) APA/ERWIN SCHERIAU (ERWIN SCHERIAU) 1/20

Zehn Sekunden später habe er realisiert, "dass wir einen großen Schritt Richtung Cup-Titel gemacht haben. Das werde ich nie mehr vergessen", erzählt Hierländer. Bei seinem Treffer ist die Fußball-Arena aus ihren Nähten geplatzt, das Wörthersee-Stadion bebte und die die Videowand wackelte bedrohlich.

Die Kurve gab den Extra-Kick

Vom Sturm-Anhang war auch Innenverteidiger Lukas Spendlhofer begeistert. Er hätte am liebsten jedem einzelnen Fan die Hand geschüttelt, um danke zu sagen, erzählte er nach dem Schlusspfiff: "Die Kurve hat uns ein paar Prozent stärker gemacht."