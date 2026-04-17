Er jubelt, er schimpft, er ist laut, gestikuliert, verzieht sein Gesicht. All diese Bilder von Didi Kühbauer kennt in Österreich wohl jeder. Die 55-jährige Kicker-Legende, ein Europacupheld des SK Rapid aus den 90er-Jahren, ist kein ruhiger Vertreter seiner Art. Zumindest kein seelenruhiger. Didi Kühbauer eckt an, spricht Klartext, verbiegt sich nie. Dass ihm das nicht nur Freunde im Leben gebracht hat, liegt auf der Hand. Der Trainer des LASK, ausgestattet mit jeder Menge Herzblut für seinen Sport, ist die wohl meist diskutierte Personalie im heimischen Fußball. Unter Experten, Fans, aber auch Spielern. Und das ist ihm bewusst, wenn er beispielsweise auf Fragen, warum ihm etwa ein Schiri die gelbe Karte gezeigt hat, antwortet: „Because I am Didi Kühbauer, you know?“

Doch wer ist Didi Kühbauer? Ein bodenständiger Burgenländer, „ein sehr stolzer Burgenländer“, wie er selbst sagt. Ein passionierter Motorradfahrer, Ehemann, zweifacher Vater. Einer, der eigentlich gerne seine Ruhe hat, seine Heimat mit seiner Familie genießt, wenn ihn das Fußball-Business für einige Momente aus seinen Fängen lässt. Momente und Menschen, die ihn stärken, die ihm auch in seiner persönlichen Entwicklung guttun. „Ich habe mit dem Alter gelernt, dass ich ruhiger werden muss. Weil ich mir sonst selber schade“, sagte Kühbauer einst im Gespräch mit der Kleinen Zeitung.

2025 gewann der WAC mit Kühbauer den Cup © GEPA

Das „Enfant Terrible“ von früher hat er selbst gezähmt, weit seltener bricht es aus ihm heraus. Wie nach dem Cup-Halbfinale in Ried, als er den 2:1-Sieg nach Verlängerung mit Jubelgesten vor der Rieder Kurve feierte, mit Trainer-Pendant Max Senft einen „Wickel“ hatte und anschließend von den Heimfans mit Bier beschüttet wurde. Dass er allgemein menschlich nicht aufgehört hat zu wachsen, brachte ihm mit dem WAC auch im Vorjahr den Cuptitel und die Fast-Meisterschaft – den Höhepunkt seiner Trainerkarriere.

Jetzt ist „Don Didi“, „Küh“, oder wie auch immer sie ihn liebevoll nennen, also wieder Trainer beim LASK, verließ den WAC im Oktober ohne Vorwarnung in der Länderspielpause. Was in Wolfsberg seither passierte, ist bekannt. Und auch, was in Linz geschehen ist. Kühbauer hat den schlafenden Riesen geweckt, ihn vom Tabellenende auf Rang zwei und ins Cupfinale geführt. Der erste Titel seit dem Double 1965 ist zum Greifen nahe. Oder eben gleich beide. „Viele sagen, man darf das ‚M-Wort‘ oder das ‚D-Wort‘ nicht in den Mund nehmen. Aber es stehen halt auch nicht mehr viele Runden aus“, sprach Kühbauer die Worte zwei Tage vor Spiel eins des Sturm-Doppels in der Liga am Sonntag (17 Uhr) und Mittwoch (20.30 Uhr, beide Sky) zwar selbst nicht aus, die Tendenz ist aber klar: Kühbauer und der LASK sind hungrig, können auch in der Liga Sturms Meisterserie brechen.

Kühbauer (vorne links) stand 1996 mit Rapid im UEFA-Cup-Finale (0:1 gegen PSG) © Gepa

„Es wird ein echtes Spitzenspiel und ein hartes Stück Arbeit“, blieb er vor dem Heimspiel am Sonntag gegen die Grazer pragmatisch und fügte an: „Wir werden weiter unser Ding machen, dafür braucht es die nötige Lockerheit und Schärfe.“ Beides hat er in Linz, wie zuvor in Wolfsberg, geweckt. Durch seine Art als Trainer: hart, aber fair. Und durch vollen Fokus auf das Hier und Jetzt. „Von persönlichen und vergangenen Dingen reden, bringt nichts. Ich kann nicht herkommen und Geschichten erzählen, wie man Dinge schafft. Wir müssen als Team funktionieren und unsere eigene Geschichte schreiben“, ist für ihn etwa der Cupsieg mit dem WAC längst abgehakt.

Möglich scheint in dieser Konstellation alles, auch wenn der Respekt vor Sturm groß ist. „Sie haben bis jetzt einfach immer die wichtigen Partien gewonnen, das ist eine große Stärke“, sagt er. Erlebt hat er es im Vorjahr am eigenen Leib: In der letzten Runde hätte ein Sieg bei Sturm gereicht, um mit dem WAC Meister zu werden. Geworden ist es ein 1:1, Sturm jubelte. Dennoch: Vor den richtungsweisenden beiden Spielen im Meisterkampf sind Kühbauers Zahlen gegen Sturm gut. Er gewann 20 seiner 41 Duelle mit den „Blackys“, holte sieben Remis, verlor 14 Mal. Gegen Sturm-Trainer Fabio Ingolitsch gewann er zwei, verlor eines der drei Aufeinandertreffen.