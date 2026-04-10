Schlechte Nachrichten kommen vom SK Sturm. Offensivkraft Filip Rozga zog sich im Training eine Muskelverletzung am Oberschenkel zu und wird in den nächsten Wochen nicht zur Verfügung stehen. Der 19-Jährige beginnt umgehend mit der Reha, um schnellstmöglich wieder zur Verfügung zu stehen. „Der Ausfall von Filip Rozga schmerzt. Er verletzte sich unter der Woche im Training und wird in den nächsten Spielen nicht zur Verfügung stehen. Für Filip selbst ist es natürlich am bittersten, da er nach seinem Startelf-Einsatz für Polen im WM-Quali-Play-off und seinen guten Leistungen für uns richtig im Flow war. Er befindet sich bei uns aber in besten medizinischen Händen, hat bereits mit der Reha begonnen und arbeitet hart daran, schnellstmöglich wieder aufs Feld zurückkehren zu können“, sagt Sport-Geschäftsführer Michael Parensen.