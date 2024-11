Eine neue Ära beginnt beim SK Sturm, wenn die Grazer heute um 17 Uhr (Sky live) im letzten Bundesliga-Heimspiel des Jahres in der ausverkauften Merkur-Arena Austria Klagenfurt empfangen. Zumindest ist die schwarz-weiße Erfolgsgeschichte von Trainer Christian Ilzer, der heute (15.30 Uhr, Sky live) sein Debüt in der Deutschen Bundesliga für Hoffenheim gegen Leipzig gibt, nach 195 Partien beendet. Interimistisch übernimmt (zumindest) bis zur Winterpause Jürgen Säumel das Ruder. „Die ersten Trainingseinheiten in dieser Woche haben sich sehr gut angefühlt. Die Mannschaft ist voll auf Zug, strahlt unglaubliche Spielfreude aus und hat einen ganz tollen Teamspirit“, sagt der 40-Jährige. „Alle machen einen sehr fokussierten Eindruck, wenngleich es entscheidend ist, es jetzt auf den Platz zu bringen.“