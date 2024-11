An seinem dritten Tag als Interimstrainer des SK Sturm hat Jürgen Säumel bis auf die Teamspieler Seedy Jatta, Tochi Chukwuani, Leon Grgic und Otar Kiteishvili, die am Donnerstag ins Training einsteigen, den gesamten Kader zu Gesicht bekommen. „Die Mannschaft gibt Gas und hat enorme Spielfreude. Entscheidend ist, dass wir es am Samstag gegen Austria Klagenfurt auf den Platz bringen“, sagte der 40-Jährige vor seiner Bundesliga-Premiere, die um 17 Uhr in der bis auf wenige Restkarten ausverkauften Merkur-Arena ausgetragen wird.

Für Donnerstag wäre eigentlich die erste Pressekonferenz von Säumel im Hinblick auf das Spiel gegen die Kärntner angesetzt gewesen. Diese wurde allerdings auf Freitag verschoben. Denn der neue Sport-Geschäftsführer steht – mehr als sechs Wochen nach dem Abgang von Vorgänger Andreas Schicker – fest und wird am Donnerstag um 10.30 Uhr an der Seite von Präsident Christian Jauk und Wirtschafts-Geschäftsführer Thomas Tebbich der Öffentlichkeit präsentiert.

Wie die Kleine Zeitung bereits vor Wochen exklusiv berichtet hat, wird ein Deutscher das Ruder in Graz übernehmen – nämlich entweder Tomas Zorn (38), Michael Parensen (38) oder Benjamin Schmedes (39). Spätestens am Donnerstag um 10.30 Uhr wird das Geheimnis gelüftet.