Die Suche nach dem Nachfolger von Andreas Schicker als neuer Sport-Geschäftsführer beim SK Sturm ist weiter in vollem Gange. Der Kandidatenkreis wird aber immer enger. Wie die Kleine Zeitung schon exklusiv berichtet hat, gab es mit Tomas Zorn, Thomas Henning, Benjamin Schmedes und Michael Parensen vier Topkandidaten auf den begehrten Posten des Sportchefs der Grazer. Henning, der einzige im Kandidatenkreis mit einem aktuellen Arbeitsverhältnis, zog es vor, weiterhin als Scout von Deutschlands Vizemeister Stuttgart tätig zu sein.

Zorn (37), Schmedes (39) und Parensen (38), wie auch Henning allesamt Deutsche, sollen es ins finale Hearing geschafft haben. Dieses wird erst in der Länderspielpause erfolgen, da auch Trainer Christian Ilzer in den Auswahlprozess miteinbezogen wird. Laut Präsident Christian Jauk will sich Sturm Zeit lassen, notfalls auch bis nach Mitte November, um eine gute Entscheidung zu treffen. Fix ist, dass der neue Geschäftsführer, der sowohl fachlich als auch menschlich überzeugen muss, nicht der einzige Neuzugang bleiben wird.

Neuer Technischer Direktor kommt auch

Definitiv wird auch der Posten des Technischen Direktors extern nachbesetzt. Paul Pajduch, der auch als Chefscout agiert hatte, verließ Sturm gemeinsam mit Schicker nach Hoffenheim. Möglich, dass hier der neue Geschäftsführer seinen Wunschkandidaten als Bedingung mitnimmt. Aber auch eine österreichische Lösung wird immer wieder als Alternative genannt.